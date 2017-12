Un informe d’abast Europeu situa el Principat entre els 10 primers d’una llista de 49 estats

Andorra ocupa la desena posició entre 49 estats d’Europa en un informe que analitza la implementació de polítiques educatives inclusives sobre alumnes lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI) publicat recentment per The Global Alliance for LGTB Education (GALE). Els autors de l’informe són una comunitat d’aprenentatge d’educadors que té com a objectiu promoure la plena inclusió de persones desfavorides a causa de la seva orientació sexual o identitat sexual identificant, potenciant i compartint coneixements educatius. El Principat es troba entre els quinze estats europeus que l’autor de l’informe, el director del GALE, Peter Dankmeijer, considera que donen suport a

