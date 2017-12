Sílvia Bonet aspira només a mantenir l'estatus actual dins del grup mixt

La consellera manté que només hi ha hagut una reunió per parlar de la nova distribució

La consellera general independent, Sílvia Bonet, confia que la reorganització del grup mixt, i per tant també l’acord per escollir-ne presidència, es resolgui després de festes, i assegura que aspira només a mantenir-hi l’estatus actual. “No aspiro a gaire més que la distribució quedi com està, més enllà de si l’entrada de cinc consellers fa necessari parlar-ne”, explica Bonet. “Ara per ara [sobre la reorganització] sols poden fer-se conjectures”, adverteix.

La consellera no adscrita afegeix que “de moment només va fer-se una reunió” entre els membres del grup mixt, al qual s’han afegit recentment els ex-consellers liberals que encapçala Josep Pintat,

