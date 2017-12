Els hotelers esperen més reserves d'última hora per Cap d'Any

La previsió d’ocupació és del 85%, tot i que creuen que hi ha marge per a més operacions

El sector hoteler es mostra satisfet per les xifres d’ocupació que s’han produït aquest primer pont llarg de Nadal i Sant Esteve que va començar divendres passat. De mitjana, els establiments han registrat un 65% d’ocupació a totes les parròquies, amb l’excepció de Canillo, per l’efecte d’estar al costat de les pistes d’esquí, que ha estat d’un 75%. El president de la Unió Hotelera (UHA), Manel Ara, explica que no hi ha hagut reserves d’última hora rellevants durant aquest primer cap de setmana llarg de les vacances.

Tot i això, sí que esperen que aquest factor pugui ser important de cara