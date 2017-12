El recurs contra el retorn dels valors l’han fet societats que tenen els actius aturats a BPA

La renda variable de Vall Banc i de Banca Privada d’Andorra està encara bloquejada a Suïssa degut al recurs que van presentar unes societats panamenyes després que el supervisor bancari suís (Finma) acordés el retorn dels valors a Andorra. Les societats panamenyes autores del recurs tenen el capital bloquejat a BPA en no haver pogut justificar l’origen lícit dels diners. L’acció, que no té cap sentit perquè també perjudica aquestes societats, ja que tampoc poden repatriar els diners, s’entén, segons diferents fonts, com una forma de pressionar l’AREB perquè consideri els actius de les panamenyes com a lícits. D’aquesta forma

#1 Pepe

(26/12/17 12:49)