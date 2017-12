Calvís demana a Govern que el pla Engega s'allargui més enllà del 2018

El president de l’AIVA entén que ha estat “un excel·lent incentiu” per a la compra

El president de l’Associació d’Importadors de Vehicles (AIVA), Xavier Calvís, va titllar el pla Engega com “un excel·lent incentiu per a la compra de vehicles elèctrics”, i per això espera que el Govern allargui més de tres anys la concessió d’aquestes ajudes que han fet d’Andorra un dels països amb més noves matriculacions d’aquests cotxes del món. “Pel 2017 es van donar unes subvencions i uns avantatges que van fer que ràpidament s’esgotessin. Després, es van ampliar i es van tornar a acabar amb la mateixa velocitat, per això volem que s’allargui més enllà del tercer any que contempla el

