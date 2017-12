El Govern fa el seguiment de 54 famílies en situació vulnerable

El ministeri d’Afers Socials va emprendre a principi d’any una campanya contra la pobresa energètica per tal d’evitar que famílies o persones soles amb una situació econòmica difícil no poguessin protegir-se de les baixes temperatures per falta de recursos per assumir la factura de la calefacció. Coincidint amb l’episodi d’onada de fred de la segona quinzena de gener, es van atendre 56 famílies, de les quals 44 (un centenar de persones) van rebre un ajut econòmic per fer front a la despesa del consum d’energia. Amb l’arribada de les baixes temperatures, el ministeri reedita la campanya i ha intensificat de

