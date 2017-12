Els treballadors del taller compraven un dècim cada cop que baixaven i ahir els va tocar el tercer premi

Els treballadors del taller d’un conegut concessionari del país van ser premiats amb un dècim de la loteria de Nadal espanyola gràcies al número 06914. El premi és de 50.000 euros que hauran de repartir entre la dotzena de persones que hi treballen. Segons va explicar un dels agraciats, el bitllet “està en una caixa forta del taller i esperarem a cobrar-lo per treure’l d’allà”, reia, mentre confessava que encara no saben què faran amb la recompensa que fregarà els 5.000 euros per cap. “No ho hem pensat, però fins que no els tinguem a la mà no sabrem com

#1 Toni

(23/12/17 12:51)