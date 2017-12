Espot vol canviar el Codi de Procediment Penal i també ampliar les escoltes als delictes relacionats amb les xarxes socials

El Govern vol modificar el Codi de Procediment Penal perquè es puguin fer escoltes telefòniques en certs delictes menors si la investigació ho requereix. Es vol permetre les escoltes en casos relacionats amb violència domèstica i de gènere i en delictes comesos a través de les xarxes socials. El Govern ho vol fer després de veure’s obligat a retirar la proposta per fer-les en qualsevol delicte –no només en els majors com ara– que va incloure aprofitant la reforma del Codi Penal per tipificar el delicte fiscal i endurir la persecució del contraban.

El ministre de Justícia, Xavier Espot, va explicar