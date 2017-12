L'oposició critica l'incompliment de la regla d'or

Cinca aposta per fer la llei “més emmotllada” per poder complir amb el límit de dèficit anual

L’oposició en ple va denunciar ahir que el Govern incompleixi la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, l’anomenada regla d’or, per no poder atendre’s al límit de dèficit anual establert. El ministre de Finances, Jordi Cinca, va defensar a la sessió del Consell General d’ahir que la llei ha evitat “l’escalada d’endeutament que havia pres el país”, i va apostar per “canviar-la, millorar-la i fer-la més emmotllada” per tal que es pugui complir. No obstant això, va recalcar que paral·lelament caldrà “ajustar tant com puguem el pressupost” per intentar estalviar nou milions d’euros de