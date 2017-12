L'extradició de Janitskin es va tombar per mancances en la documentació

La defensa està estudiant si demana la llibertat immediata del polític i periodista ultra

El Tribunal de Corts va denegar l’extradició del polític i periodista ultra-nacionalista finlandès Ilja Janitskin, demanada per la justícia del seu país d’origen, per mancances en la documentació. Concretament pel fet que, per una banda, alguns documents van arribar al tribunal fora del termini establert i, per l’altra, que a alguns que sí que estaven integrats a la causa els faltava la traducció en algun dels tres idiomes amb els quals treballa la justícia andorrana: català, castellà i francès. Les mancances es van donar en documents bàsics en aquest tipus de demandes com són els que justifiquen els fets que