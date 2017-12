Les paperetes es poden dipositar avui fins a dos quarts de dues del migdia

Uns 3.300 residents catalans ja han exercit el seu dret a vot des del Principat per a les eleccions catalanes d’avui. En total, 3.951 persones incloses al cens d’electors residents absents (CERA) van demanar participar a les eleccions al Parlament català, una xifra que representa un 30% del cens de residents catalans a Andorra. Tot i això, la resta de residents que no es van inscriure per votar des del país també tenien l’opció de fer-ho des de Catalunya a través de correus.

El cònsol general d’Espanya, Antonio Prats, diu que les votacions a l’ambaixada s’han fet amb normalitat i que