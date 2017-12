Govern incorpora al currículum d'FP un projecte d'immersió al món de l'empresa

El ministre Jover diu que hi treballen en grups de diferents branques per intercanviar visions

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, i el líder del clúster d’educació d’Actua, Ferran Costa, van presentar ahir la segona edició del projecte Tàndem, que enguany s’ha integrat al currículum del batxillerat professional. Els alumnes hi treballen reptes del món de la innovació que els plantegen les empreses. “Amb la prova pilot del curs passat ens vam quedar amb ganes de donar-li més pes i fer-ho obligatori a les cinc branques de l’FP,” va explicar Jover.

A la prova pilot del curs 2016-2017 hi van formar part onze estudiants, mentre que hores d’ara hi participen els 61 alumnes del