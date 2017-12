Govern forma professionals en la prevenció antidrogues

Actualitzada 20/12/2017 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

Govern ha promogut una formació adreçada als professionals del departament d’Afers Socials, per donar-los eines per treballar en àmbits familiars la prevenció del consum de drogues, una iniciativa que s’emmarca dins del pla nacional contra les drogodependències. L’objectiu és dotar els professionals dels recursos adequats per treballar, en l’entorn de les famílies, les habilitats educatives per promoure la parentalitat positiva i així prevenir les addiccions i altres conductes afavoridores d’exclusió de joves de famílies en situació de risc.