El polític Ilja Janitskin seguirà en arrest domiciliari fins que la sentència sigui ferma

El Tribunal de Corts ha denegat l’extradició al seu país d’origen del polític i periodista ultra-nacionalista finlandès Ilja Janistkin, reclamat per la justícia de l’Estat bàltic per una quarantena de delictes, entre els quals el de discriminació i incitació a l’odi, calúmnia, amenaces no condicionals, violació de secrets en l’àmbit laboral i contra la propietat in­tel·lectual. Són aquests cinc delictes els que estan tipificats al Codi Penal andorrà i pels quals la fiscalia va demanar a Corts l’extradició. Janitskin, molt deteriorat físicament pel càncer que pateix i del qual és tractat al Principat, va sentir ahir la sentència després de