El Cirque du Soleil oferirà un espectacle basat en les grans dives de la música

El nou espectacle del Cirque du Soleil se centrarà en les grans dives de la música dels últims cinquanta anys i les seves cançons i deixarà enrere el referons andorrà que ha caracteritzat les diverses edicions d'Scalada.

Actualitzada 20/12/2017 a les 19:41

El nou espectable del Cirque du Soleil se centrarà en les grans dives de la música dels últims cinquanta anys i les seves cançons i deixarà enrere el rerefons andorrà que ha caracteritzat les diverses edicions d’Scalada.El muntatge, amb més aforament a la graderia i un preu una mica més elevat en les funcions de cap de setmana, farà sonar els temes modificats per adaptar-los a les acrobàcies però “absolutament tot el públic els identificarà”, va explicar el cap de producte d’Andorra Turisme, Enric Torres, que va presentar les característiques del nou espectacle amb el gerent de la societat, Betim Budzaku.



Les artistes i cançons que sonaran a l'espectacle, una dotzena, encara no estan confirmades, ja que s'estan negociant els drets d'autor. Però com a exemples plantejats durant la presentació s'han posat sobre la taula noms com Withney Houston, Mariah Carey, Cher, Tina Turner o Beyoncé. La majoria de parla anglesa tot i que no es descarta alguna icona de parla espanyola o francesa. Així mateix, totes les músiques s'englobaran dins els estils musicals 'neo-soul' i 'grooving-pop', ha explicat el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku. Això li donarà un toc diferenciador, igual que tots els números acrobàtics que s'hi podran veure, els quals de nou seran únics i exclusius per a Andorra.



Pel que fa al grafisme, també fa un gir important i es busca també la "diferenciació" amb les edicions passades i amb el que es pot veure a la resta d'espectacles del Cirque du Soleil des països de l'entorn. El cartell promocional s'inspira en l''affichage sauvage', ha informat Budzaku, molt urbà, propi de ciutats amb molta activitat cultural.



El Diva, an event in Andorra by Cirque du Soleil, comptarà de nou amb 22 representacions, les quals tindran lloc entre el 30 de juny i el 29 de juliol (de dimarts a dissabte i l'últim diumenge de juliol). Es tornaran a fer a l'aparcament del Parc Central, tot i que l'escenari canvia d'ubicació de manera que s'aconsegueix més aforament a la graderia: es passa de les 2.580 persones assegudes de l'edició del 2017 a les 3.000, mentre que les persones que estaran de peu es rebaixen de les 2.420 a les 2.000. També hi ha novetats amb el preu, ja que les entrades costaran 20 euros si la representació és entre setmana, i 23 si es fa el cap de setmana.



La campanya de comunicació del nou espectacle s'ha posat en marxa aquest mateix dimecres, tot i que les entrades no es podran adquirir fins al març o l'abril. El pressupost previst, tenint en compte el retorn per les entrades venudes, és de 2,7 milions d'euros, xifra similar a la de l'edició del 2016. La del 2017 va tenir un pressupost una mica inferior però ara torna a pujar pel tema de la compra de drets d'autor, ha justificat Budzaku.