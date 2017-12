Els partits de l’oposició responen amb escepticisme per les contrapartides que s’hauran d’anar assumint a partir dels set anys

La moratòria de 30 anys per al tabac qualificada per Toni Martí com “una fita històrica” ha estat rebuda amb escepticisme per part de l’oposició. Els partits ho van valorar ahir amb prudència i van expressar els seus dubtes sobre l’acord, que allarga a tres dècades el període de transició abans que el capítol 24 corresponent al tabac no estigui plenament integrat a la unió duanera. El fins fa poc president del grup parlamentari liberal i ara conseller del grup mixt, Josep Pintat, va alertar que “aquest sector té un pes molt important al producte interior brut”, i negociar la