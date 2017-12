Andbank vendrà les polseres solidàries contra el càncer

Actualitzada 20/12/2017 a les 06:54

Andbank col·laborarà en la venda de les polseres solidàries creades per la dissenyadora Nerea Aixàs que tenen com a objectiu recaptar fons per finançar la Fundació FERO, una entitat privada que es dedica a la investigació oncològica i que ha pogut posar en marxa nombrosos laboratoris d’investigació científica.

La polsera solidària es podrà comprar directament a la botiga de la dissenyadora o a qualsevol de les oficines d’Andbank per un preu de 20 euros. Amb aquesta acció, l’entitat segueix la línia del seu pla de responsabilitat social corporativa i col·labora amb l’associació Cris contra el càncer i l’hospital Sant Joan de Déu.