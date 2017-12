El grup Rocafort reclama una reunió de poble que aclareixi dubtes del ràfting a Sant Julià

El grup Rocafort reclama una reunió de poble que aclareixi als ciutadans de Sant Julià de Lòria els dubtes sobre el projecte del ràfting. La plataforma ciutadana té previst entregar avui al matí una carta al comú amb una trentena de signatures on se’n sol·licita la convocatòria, “en primera instància perquè tenim preguntes sobre el projecte, no sabem si hi ha prou cabal, ni si es té l’aprovació de FEDA, i hi ha moltes qüestions obertes sobre la viabilitat”, afirma una dels membres de l’entitat laurediana, Anna Gabriel.

