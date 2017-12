Empreses i entitats animalistes s’oposen a l’impost que proposen els cònsols per finançar el cens d’ADN

i la neteja de carrers

Rebuig de les entitats animalistes i empreses del sector a la taxa que els comuns plantegen impulsar per gravar la tinença d’animals. Una via per ajudar les corporacions a finançar el cens d’ADN (que ha de servir per sancionar els incívics) i la neteja dels car­rers i voravies. Els actors implicats, però, denuncien que es penalitza qui té animals en lloc de millorar les condicions i ampliar els espais perquè els animals facin les seves necessitats. L’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra (Apapma) i Laika, dues entitats que vetllen per la protecció dels drets dels animals, alerten de