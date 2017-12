Protecció Civil ha efectuat enguany 67 dispositius preventius de seguretat

Actualitzada 16/12/2017 a les 06:46

El departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències ha efectuat 67 dispositius preventius de seguretat en esdeveniments esportius, socials o culturals durant l’any 2017, fet que mostra que aquests dispositius segueixen a l’alça (el 2013 se’n van fer 20). Enguany han destacat dos esdeveniments importants per als quals s’han organitzat dispositius preventius. Per a la Volta als Ports es va preveure un dispositiu amb 46 efectius professionals i 180 voluntaris, i per a la Cursa Illa Carlemany es van destinar 31 efectius professionals i 92 voluntaris. Durant el 2017 també s’ha treballat en la redacció del pla nacional d’emergències, s’ha actualitzat el pla especial de despreniments rocosos i esllavissades i s’han redactat plans específics per als accessos a Arcalís, Sorteny i les Salines. Els projectes per al 2018 són elaborar els plans especials i específics de Protecció Civil i el d’emergència comunals i la definició de les activitats crítiques.