És la tercera vegada que la demana a la justícia espanyola des que va ingressar a la presó el 25 de maig passat

L’Audiència Nacional espanyola ha rebutjat per tercera vegada posar en llibertat Joan Besolí, presumpte testaferro a Andorra de l’expresident de l’FC Barcelona Sandro Rosell, per entendre que la seva situació no ha canviat des que va recórrer per darrera vegada contra l’empresonament. Concretament, la justícia de l’Estat veí del sud considera que persisteix en l’empresari andorrà el risc de fugida i de reiteració delictiva, segons van informar fonts jurídiques espanyoles.

Una setmana després de denegar la llibertat a Rosell, la secció tercera de la sala penal de l’Audiència Nacional va adoptar la mateixa posició amb l’altre principal acusat de la causa