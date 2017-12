El cap de Govern afirma que també s’hauran d’apujar les cotitzacions per evitar que el sistema de pensions faci fallida

El cap de Govern, Toni Martí, admet que caldrà retardar l’edat de jubilació i incrementar les cotitzacions perquè el sistema de pensions no entri en fallida. “En un futur s’hauran d’apujar les cotitzacions però no es farà en aquest mandat”, va afirmar en la sessió de control a l’executiu celebrada ahir al Consell General, en què també va manifestar que “no seria de rebut enganyar la gent i dir que el Govern tanca la porta a no variar l’edat de jubilació”. “Jo podria tranquil·litzar la ciutadania i dir que no caldrà apujar l’edat de jubilació i quedar-me tan ample”, ja