Els monitors argentins confien en canvis la temporada vinent

Ski Andorra espera que el nou Codi laboral contempli les especificitats

El president de l’Associació Argentina d’Instructors d’esquí, Martín Bacer, ha mantingut aquesta setmana una reunió amb els responsables d’Ski Andorra en què es va abordar la problemàtica dels nous contractes que els monitors han de signar aquesta temporada, de 40 hores setmanals i amb un festiu fixe obligatori. Tal com va explicar la directora de la patronal de l’esquí, Montse Guerrero, es va exposar a Bacer els passos que s’han seguit per tal d’intentar que la llei contempli les especificitats de la professió i que, per tant, la relació laboral dels instructors i les estacions sigui més flexible. El que