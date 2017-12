Veneçuela investiga Ramírez pels suborns a través de BPA Rafael Ramírez no ha tornat a Veneçuela i es troba amagat.

Redacció Andorra la Vella

“En un dels documents que hem aconseguit de Diego Salazar, cosí germà de Rafael Ramírez, l’incrimina directament [Rafael Ramírez] com el seu soci directe en operacions d’intermediació de compravenda de petroli.” Aquesta és l’explicació que ha donat el fiscal general de Veneçuela, Tarek Saab, sobre la investigació que s’ha obert a Rafael Ramírez, exambaixador a l’ONU, exministre del petroli i expresident de la petroliera Pdvsa. La mira respecte a qui estava a la part més alta de la piràmide del sistema creat, segons la Batllia i segons Veneçuela, per desviar fons de Pdvsa, estava apuntant Ramírez des que el seu cosí Salazar va ser detingut. Tota l’operativa es va fer a través de comptes de BPA i de societats fantasma que va crear la mateixa BPA i que suposadament servien per amagar els reals beneficiaris dels milers de milions desviats. Segons la fiscalia veneçolana, la investigació sobre Ramírez ha de permetre determinar quina responsabilitat va tenir en el rentat de diners a través de BPA.