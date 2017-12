Rus de nacionalitat israeliana, va estar un any a la presó sospitós de la mort d’un compatriota el 2004

El Tribunal Corts jutjarà avui, gairebé tretze anys després dels fets, un home d’origen rus i de nacionalitat israeliana acusat de l’assassinat d’un empresari rus en un hotel de Soldeu el 17 de desembre de l’any 2004. Segons van explicar al Diari fonts properes al cas, l’acusat no tenia previst presentar-se a la vista oral. El crim pel qual serà jutjat va tenir lloc al replà de l’habitació on s’allotjava el rus, un empresari de 48 anys. Eren les nou de la nit quan va rebre com a mínim tres ganivetades en òrgans vitals que li van provocar la mort