El trànsit, el preu de l'habitatge, i les pensions, els principals problemes a resoldre

La imatge del turisme millora en l'última dècada

Actualitzada 14/12/2017 a les 17:28

El trànsit recupera la primera posició com el principal aspecte a millorar d'Andorra, segons els resultats de l'última enquesta del Centre de Recerca i Estudis Sociològics (CRES) de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA). Les dades de l'Observatori corresponent al segon semestre de l'any, revelen que gairebé el 17% de les persones enquestades han citat la mobilitat com un problema important, mentre que en l'Observatori anterior (primer semestre del 2017), el trànsit va obtenir un 13,5% de les respostes. El segon tema que més preocupa, i augmenta destacadament, és el preu de l'habitatge, amb un 15,2%, quan només fa sis mesos només va ser citat un 8%. La tercera problemàtica més comentada ha estat l'import i cobrament de les pensions i les prestacions socials, amb un 14,5%. Amb tot, preocupa menys perquè fa sis mesos va arribar al 21%. També ha deixat d'inquietar la política, que en el primer semestre de l'any sumava un 16% de les respostes i ara només un 9,2%.



Per àrees temàtiques, és a dir, fent blocs per temes, el podi canvia. La primera preocupació comprèn el preu de l'habitatge, els salaris i l'alt nivell de vida del país, amb gairebé un 24%, enfront del 16% de l'anterior Observatori; la segona àrea és la d'infraestructures, equipaments i aparcaments, amb un 19% (13% en l'última enquesta), i les prestacions socials, pensions i sanitat (18,3%), que perd pes (26% en l'enquesta del primer semestre). En canvi, mentre el trànsit és la primera preocupació, quan l'anàlisi és per blocs, cau a la quarta posició.



El director del CRES, Joan Micó, ha argumentat aquest dijous, durant la presentació dels resultats de l'Observatori, que el canvi de conjuntura econòmica ha modificat la tendència de les respostes i s'està tornant a les preocupacions d'abans de la crisi. Les gràfiques demostren que les corbes del trànsit, el preu de l'habitatge i els salaris baixos presentaven alts índexs abans del 2007, van decréixer durant gairebé una dècada, i ara tornen a repuntar. Durant el període de la crisi, el que més inquietava era la recerca de feina i les ajudes socials. Micó ha conclòs que a Andorra, quan l'economia es comença a recuperar es repercuteix en el preu dels pisos, com s'està constatant des de fa uns mesos en la dificultat de la recerca d'habitatge a un preu raonable.



Turisme

D'altra banda, l'Observatori constata que la bona imatge del turista augmenta. Un 70% de les persones preguntades tenen una imatge positiva del turista que ve al país. La tendència ha anat a l'alça durant l'última dècada ja que el CRES va fer la mateixa pregunta l'any 2008, i la bona imatge només va obtenir el 40,3% de les respostes.



També ha crescut la percepció positiva del tracte que rep el turisme. En l'última enquesta, la resposta "molt bo" i "bo" ha obtingut el 16,4% i el 44,2%, respectivament, de les contestes, mentre que l'any 2008 el percentatge "molt bo" es va quedar en el 5,9%. Quant a la sensació dels beneficis que aporta el turisme al país, les respostes d'enguany són similars a les del 2008: un 55,5% enfront d'un 49,5%. En general, la ciutadania enquestada troba més avantatges que inconvenients en la presència de turistes.



El director del CRES, Joan Micó, ha argumentat aquest dijous, durant la presentació dels resultats de l'Observatori, que "l'any 2008 la gent era més crítica amb el turisme, i ara hi ha millor percepció". A causa del turisme, els enquestats consideren que Andorra ha millorat en economia (68,7%), infarestructures (72,9%) i oferta i varietat de serveis (77,2%). Per contra, el turisme ha empitjorat el preu dels béns i serveis i el cost de la vida (56,3%).