SDP rebutja l'alarmisme de les declaracions de Rascagneres i el futur de la CASS

Actualitzada 13/12/2017 a les 06:53

El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va voler desdramatitzar les declaracions que havia fet el president del consell d’administració de la CASS, Jean Michel Rascagneres, sobre el futur de les pensions dels jubilats i la demanda d’una pujada de 6 punts en la cotització del braç sanitari. Pel socialdemòcrata “hi ha qui pretén fer alarmisme, però no és nou, són els mateixos que preveien un escenari catastròfic el 2014 o 15, fet que no va passar”. Naudi recordava que “ens han ensenyat projeccions fins al 2030 i sabem que encara tenim temps, això sí, no ens podem estar quiets”.

L’única situació que inquieta el conseller general és “que amb dues legislatures Toni Martí no hagi estat capaç de promoure una reforma de la institució, per això queda demostrada la seva ineficàcia”. Naudi demanava encarar la reforma i “garantir certa qualitat de vida i que les retallades no afectin massa la població”, va manifestar.