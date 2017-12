L’increment en l’arribada de turistes dels darrers mesos no es veu reflectida en vendes

La recuperació econòmica, que segons el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Marc Pantebre, “cada cop va agafant més impuls”, no acaba d’arribar al sector comercial. Ho posa en relleu l’enquesta de conjuntura econòmica del primer semestre del 2017 que Pantebre va presentar ahir i en què els comerciants han fet un balanç “més aviat discret” de la situació d’un sector estabilitzat després d’un període prolongat de caigudes de l’activitat. Malgrat la millora de la conjuntura turística, la falta del to del consum continua retardant la reactivació del sector, que de moment encara no nota de forma