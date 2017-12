Ordenament Territorial condicionarà el 2018 dos habitatges més al Tarter

El ministeri d’Ordenament Territorial ha condicionat el 2017 tres pisos destinats a habitatge social. El ministre Jordi Torres va explicar-ho ahir en una visita al pis que aviat ocuparà una família amb dificultats a Encamp. “El Govern ha reformat aquest i dos pisos més a Arinsal, que es posaran en funcionament de manera imminent”, va explicar Torres. El ministre va valorar en 127.219,61 euros la inversió feta en la reforma d’aquests habitatges. “Són per subvertir situacions de necessitat imminent”, com per exemple famílies amb fortes dificultats econòmiques, dones que han patit violència de gènere, joves que s’han vist obligats a