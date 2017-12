El PS denuncia que el batxillerat andorrà ha perdut hores de català

Els socialdemòcrates lamenten que els alumnes facin una hora menys de l’assignatura a la setmana

Actualitzada 13/12/2017 a les 06:56

Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata (PS) denuncia que la implantació del nou model de batxillerat a l’Escola andorrana ha comportat que els alumnes facin una hora menys de català a la setmana i ha adreçat una pregunta a Sindicatura –que el Govern haurà de contestar a la propera sessió de control, demà– per demanar-ne els motius. En l’escrit, el conseller socialdemòcrata Pere López lamenta que el nombre d’hores d’ensenyament de l’idioma “és inferior a l’Escola andorrana al que s’imparteix a la resta de sistemes educatius”, i hi afegeix que això ha comportat la “preocupació” dels professors de la matèria, “per com aquesta reducció pot afectar entre altres qüestions en l’assoliment per part dels alumnes del nivell C1” i, en general, “en l’assoliment adequat de les competències”. López recorda que el català “és la llengua oficial de l’estat i que, per tant, el seu ensenyament no pot quedar relegat perquè es tracta “d’una qüestió identitària del nostre país”. “No podem compartir que s’hagin prioritzat altres assignatures”, insisteix.