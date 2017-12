Toni Gràcia Armengol va perdre la vida dilluns al matí a Lanzarote després d’estavellar-se amb l’ala delta que pilotava

El massanenc Toni Gràcia Armengol va morir dilluns al matí a les illes Canàries en un fatal accident quan pilotava un ala delta. Bomber de professió i de 49 anys, era un pilot expert i participant habitual en competicions d’aquest esport. De fet es trobava a Lanzarote, on va tenir lloc l’accident, després d’haver pres part la setmana passada en la 21a edició de l’Open Internacional de Canàries d’Ala Delta que es va celebrar a l’illa. La competició va finalitzar dissabte, però el bomber va decidir quedar-se uns dies més a Lanzarote per a practicar per lliure l’ala delta.

