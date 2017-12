Mor un bomber andorrà en un accident amb ala delta a les Canàries

Toni Gràcia Armengol tenia 49 anys i durant la setmana passada havia participat en un Open Internacional a l'arxipèlag.

El bomber andorrà, Toni Gràcia Armengol, va morir dilluns després de patir un accident amb ala delta a la localitat canària de Famara, a l'illa de Lanzarote. Gràcia era de la Massana i justament la setmana passada havia participat en una de les proves d'ala delta més conegudes a l'arxipèlag, l'Open Internacional de Canàries.



Segons han informat mitjans espanyols Gràcia estava sobrevolant el nord de l'illa i el succés s'hauria produit sobre la una del migdia, quan els seus companys van alertar, en arribar a Famara, que no sabien on era ja que no havia aterrat al lloc previst. Això va fer activar un dispositiu de recerca que el va acabar localitzant a una zona coneguda com "Las Nieves".



Membres de Protecció Civil són els que es van encarregar del rescat i van iformar que l'home patia un fort traumatisme craneoencefàlic per l'impacte contre les roques i que patia una aturada cardiorespiratòria. Així se li van practiar maniobres de reanimació cardiopulmonar però va ser impossible salvar-li la vida.



Tal com indiquen els mitjans espanyols, el bomber s'havia quedat a Lanzarote després de participar en l'Open Internacional Canàries per aprofitar i juntament amb altres companys seguir sobrevolant l'illa. Des del cos de bombers s'ha lamentat la pèrdua d'un del seus membres i han assegurat a través d'un missatge a Twitter que el cos "viu un moment de dolor i profunda tristesa". De la mateixa manera han volgut trasmetre el condol a la família.