S'instal·laran panells informatius amb un centenar de recorreguts classificats segons el perill.

Més seguretat per a l'esquí de muntanya El cap d'àrea de Medi Físic del Cenma, Marc Pons, i el ministre de Turisme, Francesc Camp, consulten un dels panells. ANA

Actualitzada 12/12/2017 a les 17:00

El darrer accident mortal causat per la força d'una allau va tenir lloc el 2013. Des de llavors no n'hi ha hagut cap més, però en canvi ha augmentat el nombre de persones (de tots els nivells) que practiquen esports de muntanya a l'hivern, sobretot l'esquí de muntanya, però també raquetes de neu. És a dir, augmenta el "factor de risc", ha alertat el ministre de Turisme, Francesc Camp. Per tal de reduir-lo "al mínim", i també per fomentar, sempre de manera segura, aquests esports, al principi de la legislatura el Govern va tirar endavant juntament amb el Cenma un projecte per classificar el territori andorrà en funció del perill d'allaus. Amb un pressupost de 116.000 euros aproximadament, finançat també en part pels comuns, el projecte ja comença a veure la llum, amb la instal·lació de panells informatius i la posada en marxa (aquest cap de setmana), d'una web (www.allaus.ad) amb tota la informació sobre recorreguts d'esquí de muntanya que es poden fer al país.



En total Andorra compta amb un centenar de recorreguts. De moment el Cenma ha instal·lat tres panells informatius: a la caseta del pàrquing de Sorteny, a Ransol i a Entorn, que és on s'han desenvolupat les proves pilot. A aquests cartells es classifiquen els recorreguts segons el seu perill, partint del sistema de medició canadenc ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale), que ja utilitzen molts països on es practica esquí de muntanya, ha explicat la investigadora del Cenma Aina Margalef. Els panells també comptaran amb el que s'anomena 'avaluador', que el que fa és creuar la informació de l'ATES amb la climatologia del moment. És a dir, l''avaluador' manté o eleva el perill de cada recorregut en funció també del risc sobre allaus que publica a l'hivern el Servei Meteorològic del Govern. Per tot plegat, i per obtenir la informació més fidedigna abans d'iniciar el recorregut, caldrà consultar els panells i també el butlletí.



Així mateix, a la web s'ha penjat informació molt més àmplia de cada recorregut, amb els punts més perillosos, la possibilitat de veure tot el 'track' en 3D i fotografies. També s'hi ha penjat consells i d'altres aspectes d'interès.



De moment hi ha tres panells, però se n'instal·laran una trentena, ha explicat el cap d'Àrea de Medi Físic del Cenma, Marc Pons. El projecte no finalitzarà fins al 2020, ja que és laboriós perquè requereix d'un important treball de camp. Tot plegat, "per explicar de manera clara i senzilla com de perillós és un terreny", ha resumit Margalef.