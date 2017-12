La major part de Ciutadans Compromesos rebutja la forma i el fons de com s’ha fet fora Pintat i deixen oberta qualsevol opció per a les generals

L’elecció de Jordi Gallardo com a cap de llista dels liberals per a les properes eleccions generals ha derivat en el trencament amb Unió Laurediana i deixa en una situació molt compromesa el pacte a la Massana, segons van confirmar diferents fonts d’aquesta parròquia. Ni la forma, ni el fons, ni el moment, ni les conseqüències. La major part de Ciutadans Compromesos (la majoria comunal que s’ha coalitzat amb els liberals els darrers comicis) rebutja com s’ha produït el relleu de Pintat, els presumibles efectes electorals molt negatius, la pressa per executar el canvi i la situació en què queda