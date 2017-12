El Govern posa en marxa un pis social a Encamp i n'habilita dos més a Arinsal

La reforma dels tres habitatges ha costat 127.000 euros i l'any que ve es volen habilitar dos habitatges més al Tarter.

Actualitzada 12/12/2017 a les 18:07

El Govern posarà en funcionament de manera imminent un pis social a la parròquia d’Encamp. Aquest recurs se suma a l’altre habitatge social que l’executiu ja va habilitar l’any passat a Ordino i que ara com ara ocupen dues persones grans. De manera paral·lela a la posada en funcionament de l’habitatge d’Encamp, des d’Ordenament Territorial s’ha habilitat també altres dos pisos (que tindran també finalitats socials) a Arinsal, i que també seran ocupats en breu, tal com ha confirmat el titular de la cartera, Jordi Torres, que ha recordat que en total s’ha invertit 127.000 euros en la reforma i condicionaments dels tres habitatges.



Es tracta de tres pisos propietat del Govern i en els quals s’han refet les cuines, els lavabos i s’han habilitat perquè les persones o famílies que els puguin necessitar els puguin ocupar. Torres ha recordat que aquests pisos es troben integrats en la comunitat ja que el que es pretén és que aquestes persones no quedin aïllades.



La secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, ha posat en relleu que aquests habitatges estan destinats a persones amb necessitats de col·lectius vulnerables i de casos en els quals cal actuar de manera més ràpida. Ha posat com a exemple casos de violència de gènere, joves que han de deixar casa seva i també gent gran o persones amb discapacitat. Es tracta de les situacions “més crítiques” i, per tant, l’ocupació de l’habitatge es fa per un “termini limitat” ja que quan s’ha solventat la problemàtica i la persona o família pot fer front a un lloguer normal se cedeix el pis a uns altres ocupants. Són, per tant, habitatges per “subvertir situacions que apareixen de manera imprevista”. Els ocupants paguen un lloguer social, molt per sota del preu del mercat i que pot estar entre els 200 i els 300 euros. Fenoll ha destacat que es fa pagar aquest import per “donar-li un sentit” a aquest recurs.



La secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació ha recordat que l’habitatge que es troba en funcionament a Ordino estava més pensat per a persones grans que necessiten un suport i el balanç que se’n fa és “molt bo”, ja que les persones estan “molt contentes” i totalment adaptades a la parròquia on viuen.



Qüestionada sobre les necessitats actuals, ha puntalitzat que òbviament la recuperació econòmica té un impacte però ha afegit que hi ha casos que “no són deguts a criteris econòmics” i que, per tant, hi ha persones que necessiten suport d’Afers Socials.