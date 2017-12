S'han recordat les accions endegagdes com la implantació del vehicle elèctric o l'aposta per reduir l'ús d'energies fòssils

Andorra referma al One Planet Summit els compromisos contra el canvi climàtic El copríncep francès i president de la República Francesa, Emmanuel Macron, durant la seva intervenció. Etienne Laurent / Pool

Actualitzada 12/12/2017 a les 19:29

El cap de Govern, Toni Martí, ha participat aquest dimarts al One Planet Summit, a París, una cita que té per voluntat accelerar el compliment dels compromisos contrets a la COP21 sobre el canvi climàtic. El cap de Govern ha estat acompanyat de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, en aquesta iniciativa que sorgeix del copríncep i president de la República Francesa, Emmanuel Macron.



El One Planet Summit coincideix amb el segon aniversari de l’acord de París adoptat a la COP21, i s’emmarca en la voluntat d’accelerar les accions per assolir els compromisos contrets. Així, la voluntat és mobilitzar tots els actors en favor de la lluita contra el canvi climàtic i encoratjar l’acceleració dels compromisos contrets per atenuar-ne els efectes. A més, s’ha insistit en la mobilització de mitjans financers públics i privats per contribuir en aquesta causa.



El cap de Govern ha participat en el diàleg d’alt nivell amb més de 50 caps d’estat i de govern on s’han reforçat els compromisos ja contrets a la COP21. Així, Andorra ha volgut mantenir la seva implicació en la lluita contra el canvi climàtic, tenint en compte que, tal com remarquen des de l'executiu, el Principat "sempre ha estat present a tots els esdeveniments organitzats per revertir la situació actual perjudicial per al medi ambient".



En aquest sentit, s'ha recordat que, entre d’altres mesures ja engegades, Andorra afavoreix la implantació del vehicle elèctric subvencionant-ne una part, i aposta també per la reducció de l’ús de les energies fòssils en favor de les renovables.

Calvó, acompanyada del director general de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, i del cap de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, ha assistit a les taules de discussió a l’entorn de l’orientació de les finances cap a una economia sostenible, sobre com accelerar l’acció local i regional en favor del clima, i sobre l’enfortiment de les polítiques públiques per la transició ecològica i solidària.