Andbank, soci fundador d'un centre per tractar càncer infantil

L’espai que es construirà a Barcelona entrarà en funcionament el 2019

Andbank serà un dels socis fundadors del centre de tractament de càncer per a nens que estarà ubicat a Barcelona. L’entitat bancària del Principat i l’hospital Sant Joan de Déu, que és on estarà ubicat l’espai, van presentar ahir el projecte per al qual ja s’han recaptat 14 milions d’euros, gairebé la meitat dels 30 milions totals que costarà tota la infraestructura.

Andbank hi aportarà un milió d’euros en els pròxims deu anys. Segons el director gerent de l’hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, la construcció de l’edifici es realitzarà en dues fases. La primera es començaria a aixecar