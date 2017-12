Mossegada a la cònsol

Membres de la corporació de la capital passejaven per Santa Coloma per comprovar ‘in situ’ la situació del poble quan es van interposar en el recorregut d’un gos. L’ímpetu de l’animal va acabar amb una queixalada, sense greus lesions, al braç de Conxita Marsol.

Les conseqüències van ser “dos blaus marcats perquè vaig reaccionar molt bé, no el vaig moure i va fer que no m’arrenqués”, relata la mandatària, que atribueix l’incident al fet que “aquell pobre gos estava nerviós, volia passar, nos­altres passàvem i devia estar tot el dia tancat en una casa i volia sortir i córrer, i la senyora que el portava tenia certa edat i pràcticament la dominava”. Una experiència que la cònsol va tenir fa poques setmanes i que li serveix per reflexionar sobre com viuen alguns gossos al país, tancats en espais petits que considera que no són