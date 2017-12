FEDA defensa la subestació de la Massana, que serà una realitat en tres anys

Moles assegura que fa anys que la proposta està en cartera i que hi ha un projecte internacional i que per tant l'han de fer "com estava previst"

Actualitzada 11/12/2017 a les 19:30

De cara l'any vinent, FEDA també iniciarà altres projectes com són la construcció de la central de cogeneració de la Comella. Es calcula que les obres al Centre de Tractament de Residus tindran una durada de dos anys tot i que, tenint en compte la dificultat del projecte, el desplegament de la xarxa de calor fins al carrer Prat de la Creu pot allargar-se cinc o sis anys. Pel que fa al projecte de cogeneració al Pas de la Casa, tot i que està més endarrerit, es podria enllestir en un termini de temps més curt. Quant a la central de cogeneració de Soldeu, Albert Moles ha fet un bon balanç del primer any de funcionament, assegurant que ha funcionat al 100% del seu rendiment i que no ha patit cap avaria.



També es tirarà endavant la construcció de la línia d'alta tensió entre Encamp i Grau Roig i, en un termini més llarg, la nova subestació a la frontera espanyola. De fet, Moles ha indicat que el "coll de botella" no està en la connexió amb Espanya sinó que inicialment estava amb la de França i, un cop solucionat aquest escull amb la nova línia des de l'Ospitalet i la subestació de Grau Roig, ara el problema està en la xarxa interior. Per aquest motiu és necessària la subestació de la Massana així com la renovació de la línia entre Encamp i Grau Roig.



Un altre dels projectes que FEDA té en marxa és el desplegament dels comptadors intel·ligents. De moment ja se n'han substituït 7.000 i l'objectiu és arribar al 100%. Finalment, un altre dels eixos de treball és la recerca de més alternatives energètiques, sobretot pel que fa a energies renovables. Pel que fa a aquest aspecte, Moles ha dit que estan a l'espera que el Govern enllesteixi el pla sectorial d'infraestructures, per veure les disposicions de terreny i "que és pot fer des de FEDA". De fet, el director de la parapública ha assegurat que hi ha lloc per a projectes liderats per FEDA i també per a projectes per part de privats. Pel que fa a la possibilitat que els projectes impulsats per FEDA puguin tenir participació privada, Moles ha dit que abans de buscar socis, cal que els projectes estiguin identificats i definits.

#1 dand

(11/12/17 20:33)