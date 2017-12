Els bombers actuen per un avís de fum a l''spa' d'un hotel d'Escaldes

El cos de bombers va haver d’actuar ahir per un avís de fum a l’hotel Roc Blanc, a la parròquia d’Escaldes-Engordany. La incidència va tenir l’origen a la planta subterrània de l’edifici, que és on està ubicat l’spa. Els bombers van rebre l’avís de fum pels volts de dos quarts de cinc de la tarda i al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues dotacions amb set membres del cos. Amb tot, no es va haver de desallotjar l’establiment ni hi va haver ferits. Els bombers van entrar a l’edifici pel carrer del Prat Gran tot i que fonts del