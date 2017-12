Espot ha expressat la satisfacció del Principat per ingressar a l'organisme amb qui es comparteix l'objectiu de millorar la justícia

Andorra s'adhereix a la Conferència de ministres de justícia dels països iberoamericans El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha firmat l'adhesió a la Conferència de ministres de justícia dels països iberoamericans (Comjib) amb el secretari general de l'organització, Arkel Benítez Mendizábal.

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha signat aquest dilluns l’acta d'adhesió a la Conferència de ministres de justícia dels països iberoamericans (Comjib). L’acte ha tingut lloc a les dependències d’aquesta organització a Madrid amb presència del seu secretari general, Arkel Benítez Mendizábal, de l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Jaume Gaytán, i d’altres representants de la Comjib. La firma culmina els treballs preparatius d’adhesió, que van començar al setembre de l’any passat amb una reunió entre el ministre Espot i el secretari general Benítez, i amb la participació de la directora del departament de Justícia i Interior, Maria Geli, a la 20a sessió plenària de la Comjib, el passat mes de maig a Quito (Equador).



En la seva intervenció, Espot ha manifestat la satisfacció d’Andorra d’ingressar a la Comjib, amb la qual comparteix els objectius de millora de la justícia. La participació d'Andorra a la Comjib s'emmarca en l'objectiu del Govern d'ampliar la cooperació judicial internacional en l'àmbit dels països que formen l'espai iberoamericà, i de compartir i intercanviar bones pràctiques judicials. En aquest sentit, Espot ha destacat l’interès de les àrees en què la Comjib ha focalitzat el seu treball, com són els processos per a la reforma i modernització de l'administració de la justícia, la incorporació de noves tecnologies, l'accés a la justícia, la prevenció del delicte, la problemàtica de la violència de gènere, la lluita contra la delinqüència organitzada internacional, i la cooperació jurídica internacional.



El titular de Justícia també ha recordat els orígens del poder judicial a Andorra, que es remunten al segle XIII, i la transformació fruit de l’aprovació de la Constitució de 1993 que va actualitzar l'estructura del poder judicial andorrà i va reafirmar la seva independència. Espot ha esmentat també que, des d’aleshores, el Principat ha estat immers en un procés legislatiu constant i ininterromput, fonamentat en la necessitat interna de desenvolupar el nou sistema judicial sorgit de la Constitució, per fer front a la necessitat de la constant modernització i agilització de l'administració de justícia i de posar al dia els mecanismes de cooperació judicial internacional.



En el seu discurs, Espot ha exposat que, atenent la nova configuració mundial en la lluita de la criminalitat organitzada i transnacional, el Principat s'ha adherit, en els últims 15 anys, a un nombre important de convencions internacionals, com a membre de les Nacions Unides, el Consell d'Europa i altres fòrums internacionals. Així mateix, ha ressaltat que comptant els acords bilaterals i multilaterals, Andorra suma la seva plena adhesió a 24 instruments internacionals de cooperació judicial i policial (vuit en matèria civil i setze en matèria penal). Finalment, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, també ha posat de relleu la importància que té l’àmbit multilateral per a un país petit com Andorra.



La Comjib va ser fundada el 1992 i agrupa els ministeris de Justícia dels països iberoamericans o altres institucions homòlogues amb l’objectiu general de la millora de la justícia dins de la regió iberoamericana. Amb aquesta finalitat promou la creació de polítiques públiques aplicables pels estats membres i la constitució d’aliances regionals i subregionals com a instrument per a la construcció d’un espai jurídic més unit i coherent. A més, la secretaria general de la Comjib també és la secretaria general de la Xarxa iberoamericana de cooperació jurídica internacional (IberRed), una xarxa en la qual Andorra ja participava de manera activa perquè IberRed optimitza la cooperació jurídica transnacional i treballa de manera coordinada amb la Comjib.