La voluntat és tenir un centre referent mundial en el tractament del càncer infantil i dels 29,9 milions necessaris ja se n'han recaptat 14,4

Andbank esdevé soci fundador de l'SJD Pediatric Cancer Center El director gerent de l'hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, i el president d'Andbank, Manel Cerqueda, presenten el nou centre. ANA

Actualitzada 11/12/2017 a les 17:28

Andbank ha esdevingut soci fundador de l'SJD Pediatric Cancer Center, un projecte de l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona que pretén tractar fins a 400 nous pacients infantils de càncer a l'any, esdevenint un centre de referència mundial. Entre els objectius, hi ha incrementar la capacitat de curació d’aquesta malaltia, impulsar tractaments efectius per als càncer que ara són incurables i reduir les seqüeles, tal com ha destacat el director gerent del centre hospitalari, Manel del Castillo. Tal com ha posat en relleu el president d’Andbank, Manel Cerqueda, en l’acte de presentació d’aquesta col·laboració, “un dels objectius principals de l’entitat és la lluita contra el càncer” i amb aquest nou centre al qual donen suport es dona un impuls al tractament i a la recerca sobre aquesta malaltia.



Castillo ha destacat que el 80% dels càncers infantils es curen però que, malauradament, la investigació i la recerca en aquest àmbit “no és prioritari” ni per a les polítiques públiques ni per a les farmacèutiques ja que “no és rendible” i, per aquest motiu, ha incidit en la importància del mecenatge. El director gerent de l’hospital Sant Joan de Déu ha explicat que es tracta d’una malaltia que afecta uns 1.200 infants a l’any a Espanya però que malgrat sigui minoritària “té uns efectes devastadors”, tant per al menor com per a la família. Per aquest motiu, juntament amb els fets que encara hi ha importants seqüeles per als menors amb càncer i que encara n’hi ha que no es curen, va sorgir la voluntat de tirar endavant el nou centre, per al qual es necessita un pressupost de 29,9 milions d’euros. D’aquest import, gràcies a les microdonacions, a les empreses col·laboradores o als socis fundacionals, com Andbank, ja s’han recaptat 14,4 milions d’euros, amb la qual cosa s’espera poder posar la primera pedra del centre al febrer de l’any que ve, de tal manera que la primera fase del projecte entri en funcionament durant el primer semestre del 2019. Del Castillo ha incidit en la importància de totes les donacions però també ha destacat el gran pes dels grans donants com Andbank.



El director gerent de l’hospital Sant Joan de Déu ha explicat que el nou centre serà una referència mundial i representarà “un abans i un després”. Es reforma un edifici on fins ara es feien classes i s’habilitarà unes 40 habitacions, amb una superfície total de 8.000 metres quadrats. Del Castillo ha conclòs que espera que la població sigui sensible amb aquesta realitat ja que es tracta d’un projecte “molt tangible”. A més, ha recordat el lligam actual que hi ha entre el centre sanitari i l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, des d’on es deriven infants amb freqüència i que, a més, suposa que hi hagi una col·laboració entre professionals.