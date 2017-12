L'intercanvi ha estat possible gràcies a un pacte a tres bandes entre el Govern, Vall BAnc i el MIT

Acord perquè estudiants del MIT facin classes al país El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i el conseller delegat de Vall Banc, Michael Johannes Christner, durant la signatura de l'acord. ANA

El Govern, Vall Banc i el Massachusetts Institute of Technology (MIT) han arribat a un acord de col·laboració a tres bandes que suposarà que el proper mes de gener arribin al país cinc estudiants d’aquest prestigiós institut per donar classes de ciències als estudiants de la Formació Professional i el batxillerat del sistema educatiu andorrà, al Sant Ermengol, al col·legi Maria Moliner i al Lycée, tal com ha concretat el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover.



Jover ha explicat els detalls d’aquest acord després d’haver signat amb Vall Banc l’acord que suposarà que aquest mes de gener es faci la prova pilot d’aquesta iniciativa que suposarà, en cas que funcioni correctament, la continuïtat en el futur. El titular d’Educació ha concretat que Andorra és el dotzè país que s’afegeix a aquesta iniciativa del MIT a través de la qual estudiants de tercer curs es desplacen durant tres setmanes a centres educatius i fan suport en les casses de ciències, matemàtiques o tecnologia, segons les necessitats de cada escola. Jover ha explicat que el benefici és mutu, ja que d’una banda, els estudiants d’aquest institut entren en contacte amb altres cultures i també amb la vessant didàctica. Pel que fa als estudiants dels països que reben aquest alumnes, gaudeixen del contacte amb estudiants d’una universitat pionera, es generen “vocacions científiques” i a més reben aquestes classes en llengua anglesa. Andorra, ha remarcat Jover, treurà profit d’aquests “punts forts”. Els alumnes que es beneficiaran d'aquest acord són els que es troben en un nivell just abans de l'universitari, ja que es considera que són els que en poden treure més profit. Pel que fa als alumnes del MIT que vindran, ha remarcat que hi va haver 120 candidatures i finalment se n'han escollit cinc.



El conseller delegat de Vall Banc, Michael Johannes Christner, ha destacat que donen suport a aquest acord per tres raons entre les quals contribuir a la comunitat, invertir en educació i perquè el MIT és una de les institucions més prestigioses dels Estats Units. L’aportació de Vall Banc és de 12.500 dòlars i servirà per cobrir les despeses “associades a aquest projecte”, tal com ha concretat Jover.