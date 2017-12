Mandicó assegura que el calendari els impedeix frenar en ple hivern

Les obres de la plataforma de Soldeu avancen a tota marxa i a contrarellotge, malgrat les dificultats meteorològiques de l’hivern. Ho confirma el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, que explica que “es va molt just de temps, i és cert que el dia que neva o fa mal temps baixa la intensitat dels treballs, però no les podem aturar”.

Els treballs per la plataforma i l’aparcament han de quedar enllestits abans del febrer del 2019 per acollir les finals de la Copa del Món. “Crec que si no fos pel retard que hi ha des d’un inici, que vam començar-les