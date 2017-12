Actualitzada 10/12/2017 a les 06:51

Una jove no resident de 19 anys va resultar ahir ferida lleument després de ser atropellada per un cotxe al Pas de la Casa. Segons la policia, l’avís va tenir lloc poc després de les quatre de la tarda, quan la dona va ser envestida per un turisme a la plaça Coprínceps de la localitat. Fonts de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell van indicar que no va fer falta ingressar la jove a planta.