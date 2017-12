El president de l’associació d’instructors d’esquí del país sud-americà diu que hi ha enuig amb l’AAME i preocupació pels nous contractes

El president de l’Associació Argentina d’Instructors d’Esquí (Aadides), Martín Bacer, fa una crida al Govern a “prendre les regnes” del conflicte entre monitors i regular de cara a la temporada 2018-2019 un règim laboral especial per a la professió, per bé que no té previst sol·licitar una reunió amb l’executiu andorrà almenys fins passat l’hivern. Bacer està de visita al Principat per “demanar informació sobre els nous contractes”. Per aquest motiu, dilluns es reunirà amb Ski Andorra, la patronal del sector.

Bacer destaca que l’associació argentina no té la voluntat d’actuar com a sindicat, però sí que vol posar en relleu