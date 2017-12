Dos quilòmetres de cues per entrar i sortir del país i trànsit dens per la baixada de pistes

Les xarxa viària no va patir ahir els col·lapses dels tres dies anteriors. Segons dades del departament de Mobilitat, ahir al matí es van produir dos quilòmetres de cues per accedir al Principat per la frontera hispanoandorrana, lluny dels 23 quilòmetres que es van arribar a registrar dimecres o els 19 de dijous. D’altra banda, a primera hora de la tarda es va registrar trànsit dens en direcció sud amb aturades puntuals a la CG-2 des de Soldeu fins a l’entrada d’Encamp a causa dels vehicles que baixaven de les pistes d’esquí. També hi va haver retencions a la CG-4