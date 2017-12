“El suport que hem tingut i hem donat a DA no ha de canviar pas”

Defensa l’informe de la reforma comunal com una col·laboració perquè el Govern faci millors lleis i assegura que la corporació està unida i troba fórmules per tirar endavant

Insisteix que la relació amb DA no ha canviat, que ningú li ha dit que “hi hagi més entesa amb UL” i que hi ha unió a la corporació, en declaracions a la ràdio del Diari .



S’ha enrarit la relació amb el Govern pel ràfting i altres afers per l’informe que vostè va demanar sobre la constitucionalitat de la reforma comunal?

Crec que no, que cadascú ha fet la feina com creia que l’havia de fer. Si es refereix a competències i transferències entenem, no per Sant Julià sinó per Andorra, que hi pot haver algun indici que no sigui constitucional,