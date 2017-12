“Quan es busca un acord s'han de respectar les obligacions de la UE”

Ambaixador britànic des del 2013, Simon Manley ha visitat Andorra aquesta setmana per reunir-se amb el Govern i abordar les respectives negociacions amb la UE i afers bilaterals referents als 726 residents o als 130.000 turistes anglesos que hi ha anualment.



Quina és la posició britànica sobre les negociacions d’Andor­ra amb la Unió Europea?

Pensem que és una negociació molt important i hi donem suport. Esperem que sigui un èxit i som optimistes. És important que compartim les informacions sobre les negociacions pròpies.



Tot i que són de signe contrari, Andorra per acostar-s’hi i vostès per distanciar-se’n.

Sí, però al final el que és