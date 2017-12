El president de la formació va ser l’únic que va presentar candidatura per liderar el partit a les pròximes eleccions generals

El tauler de candidats a cap de Govern de cara a les pròximes eleccions generals comença a prendre forma. Si no hi ha cap imprevist en el pròxim congrés extraordinari del partit, previst per d’aquí a deu dies, Jordi Gallardo serà el cap de llista dels liberals en els comicis que podrien avançar-se a l’any que ve, després de ser l’únic a presentar una proposta per aspirar a liderar el partit a la cita electoral. El comitè executiu de la formació, al qual va participar Oliver Alís per part d’Unió Laurediana, va validar ahir l’única candidatura presentada pel president liberal